﻿Algeria: Fratele fostului președinte Bouteflika a fost arestat, după o nouă zi de manifestații masive împotriva regimului dictatorial și corupt

Said Bouteflika a fost considerat adevăratul cârmuitor al regimului lui Abdelaziz Bouteflika după accidentul vascular suferit de acesta în anul 2013. Din presa algeriană, din declarațîi ale manifestanților a reieșit că, în realitate, ținta protestelor ce au loc de atâtea săptămâni la Alger și alte localități ale țării a fost în primul rând fratele președintelui, Said, cunoscut ca unul dintre oficialii cei mai corupți ai regimului și care dorea să-i succeadă fratelui la președinția Algeriei.

Manifestanții nu au fost mulțumiți doar cu înlăturarea lui Abdelaziz Bouteflika, reclamând plecarea tuturor principalilor reprezentanți ai regimului, inclusiv a generalului Gaid Salah, omul forte actual la Alger.

Said Bouteflika, tânărul frate al fostului președinte destituit de armată luna trecută, a fost arestat de poliție sâmbătă, împreună cu alți doi înalți oficiali din serviciile de informațîi algeriene. Această triplă arestare a survenit a doua zi după o nouă masivă mobilizare a populației care nu este mulțumită doar cu plecarea fostului președinte. Presiunile vizând înlăturarea tuturor celor implicați în regimul dictatorial și corupt instituit de Abdelaziz Bouteflika s-au intensificat și mai mult în urma zvonurilor persistente referitoare la intenția lui Said Bouteflika de a prelua președinția țării. La arestarea lui Said și a celor doi înalți oficiali din serviciile de informații a contribuit generalul Ahmed Gaid Salah, aflat deja în posesia unor informații că aceștia complotau în vederea revenirii la cârma țării. Said Bouteflika a fost acuzat că intenționează să instaureze starea de urgență sau starea de asediu pentru a împiedica ieșirea din criză politică și că a avut în plan înlăturarea generalului Gaid Salah din importantă funcție de şef al Statului Major al armatei algeriene încă înainte de demiterea fratelui său. Ceilalți doi oficiali arestați – generalul Mohamed Mediene, șef al serviciilor secrete algeriene vreme de 25 ani, și fostul coordonator al serviciilor respective, Athame Tartag – erau în relații controversate cu generalul Gaid Salah.

Este accelerat ritmul anchetelor

Surse locale, citate de presa franceză, au informat că numeroase alte personalități din domeniile politic și economic, apropiate regimului Bouteflika, au fost audiate sau arestate în ultimele săptămâni, între acestea aflându-se cinci ultrabogaţi și puternici oameni de afaceri algerieni. Generalul Gaid Salah a cerut accelerarea ritmului anchetelor efectuate de parchet, ceea ce îi determină pe unii observatori, corespondenți de presă aflați în aceste zile la Alger să creadă că, pentru a răspunde cererilor manifestanților și a facilita ieșirea cât mai curând din criză, anchetele respective pot lua forma unei ample epurări.

O «mascaradă»?

În ciuda arestărilor operate sâmbătă, unii manifestanți cred că acestea nu vor schimba cu nimic lucrurile. Un protestatar a declarat corespondenților de presă, inclusiv celui de la RFI, că, în realitate, este vorba de un scenariu ce ar avea drept scop să i se dea legitimitate generalului Gaid Salah. Algerienii au spus însă clar că doresc plecarea tuturor celor ce au creat și sprijinit regimul Bouteflika, inclusiv a generalului Gaid Salah, parte din clanul corupt de până acum. Chiar dacă a început Ramadanul, algerienii au anunțat că rămân mobilizați în stradă pentru a spune NU viitoarelor alegeri prezidențiale prevăzute pentru 4 iulie, organizate de oameni ai vechiului regim.